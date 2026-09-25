Österreich vs. Kosovo: Polizei richtet großen Sicherheitsbereich ein

Am Sonntag trifft Österreich im UEFA Nations League-Spiel im Ernst-Happel-Stadion auf den Kosovo. Die Landespolizeidirektion Wien richtet per Verordnung einen großen Sicherheitsbereich ein und kündigt strenge Kontrollen an.

Am kommenden Sonntag, dem 27. September 2026: Im Ernst-Happel-Stadion steigt das UEFA Nations League-Duell zwischen Österreich und dem Kosovo. Um die Sicherheit der Tausenden Fans zu gewährleisten, hat die Landespolizeidirektion Wien zwei umfassende Verordnungen erlassen.

Großer Sicherheitsbereich von 10 bis 22 Uhr

Für den Spieltag wird von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends ein großräumiger Sicherheitsbereich verordnet. Dieser erstreckt sich rund um das Ernst-Happel-Stadion sowie über Teile der Krieau, den Olympiaplatz, das Stadioncenter, den Bereich des Stadionbades und die Hauptallee. Innerhalb dieser Zone haben die Polizeiorgane besondere Befugnisse: Personen, von denen aufgrund von Tatsachen anzunehmen ist, dass sie gewalttätige Angriffe begehen könnten (etwa durch entsprechende Vormerkungen bei Sportgroßveranstaltungen), können umgehend weggewiesen und mit einem Betretungsverbot belegt werden. Wer sich diesem Verbot widersetzt, riskiert Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro – im Wiederholungsfall drohen bis zu 4.600 Euro oder bis zu vier Wochen Ersatzfreiheitsstrafe.

Verpflichtende Durchsuchungen beim Stadioneinlass

Zusätzlich gilt eine strikte Einlassregelung direkt beim Praterstadion: Der Zutritt ist ausnahmslos nur Personen gestattet, die zustimmen, ihre Kleidung sowie mitgeführte Behältnisse (Rucksäcke, Taschen) durchsuchen zu lassen. Wer die Durchsuchung verweigert, wird vom Polizeipersonal direkt vom Veranstaltungsort ausgeschlossen – falls nötig auch mit Zwang. Wichtig für Fans: Bei einem Einlassausschluss wegen verweigerter Kontrolle besteht keinerlei Anspruch auf Rückerstattung des Ticketpreises.