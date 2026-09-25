Plätzchen frei? TierQuarTier Wien sucht Pflegeeltern für Tierheimhunde

Aufgrund von Bauarbeiten nach einem Wasserschaden startet das TierQuarTier Wien die Aktion „Tapetenwechsel für Tierheimhunde“. Gesucht werden tierliebe Menschen, die Vierbeiner vorübergehend bei sich aufnehmen.

Nach einem Wasserschaden müssen im Hundebereich des TierQuarTiers Wien ab Mitte Oktober dringende Trocknungs- und Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Um den Vierbeinern den Stress durch Maschinen und Lärm zu ersparen, startet das Tierheim nun die Aktion „Tapetenwechsel für Tierheimhunde“. Betriebsleiter Thomas Benda erklärt: „Ein Tierheim ist für viele Hunde ohnehin eine herausfordernde Umgebung. Wenn dann über Wochen Baulärm dazukommt, ist das für manche Tiere eine enorme Belastung. Genau diesen Hunden möchten wir eine kleine Auszeit ermöglichen.“

Gesucht: Zuhause für vier bis sechs Wochen

Gesucht werden geeignete Pflegeplätze für ausgewählte mittelgroße und große Hunde für die voraussichtliche Baudauer von vier bis sechs Wochen. Die Aktion bringt nicht nur den Hunden Ruhe und einen normalen Alltag außerhalb der Tierheimmauern. Auch für das Pflegeschutz-Team liefert das Projekt wertvolle Erkenntnisse: In einem gewohnten Wohnumfeld zeigt sich rasch, wie ein Hund auf Alltagsreize, Besuch oder Spaziergänge reagiert. Diese Infos erleichtern spätere, dauerhafte Vermittlungen.

So wirst du zur Pflegestelle auf Zeit

Nicht jeder Hund passt in jeden Haushalt. Interessierte können auf der Website des TierQuarTiers einen Fragebogen zu ihrer Wohn- und Lebenssituation ausfüllen. Das Tierheim prüft die Angaben individuell und stellt vorab den persönlichen Kontakt zwischen Mensch und Hund her. Das Modell orientiert sich an einer erfolgreichen Aktion der Arche Noah in Graz.