Auto-Sperre für Wiener Salztorbrücke ab November

Vorsichtsmaßnahme am Donaukanal: Die Wiener Salztorbrücke wird ab 10. November 2026 für den Auto- und LKW-Verkehr gesperrt. Nach rund 65 Jahren Lebensdauer wird das Spannbeton-Bauwerk ab 2028 abgerissen und neu gebaut.

Die Salztorbrücke über den Donaukanal wird ab 10. November 2026 für den Autos gesperrt und später neu gebaut.

Die Salztorbrücke über den Donaukanal wird ab 10. November 2026 für den Autos gesperrt und später neu gebaut.

Die Stadt Wien zieht bei der Infrastruktur die Notbremse im Sinne der Sicherheit: Die Salztorbrücke, die seit 1961 den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk verbindet, wird ab 10. November 2026 vorsorglich für den gesamten Auto- und LKW-Verkehr gesperrt. Grund dafür ist die Bauweise der 91 Meter langen Brücke: Als einzige Spannbetonkonstruktion ihrer Art in Wien hat sie nach fast 65 Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Nach dem dramatischen Einsturz der ähnlich gebauten Carolabrücke in Dresden im Jahr 2024 hatte die MA 29 (Brückenbau) die Überprüfungen mittels Sensoren und Belastungstests massiv intensiviert. Eine Expertenkommission der TU Wien empfahl nun die Entlastung sowie den anschließenden Neubau.

Fußgänger, Radler und Citybus dürfen weiter queren

Klar ist: Ein Sicherheitsrisiko wird keinesfalls eingegangen. Weil die Belastung aber deutlich sinkt, bleibt die Brücke bis zum Abriss für Fußgänger, Radfahrer sowie den Citybus 2A geöffnet. „Die geringe Belastung liegt weit unter der vom Belastungstest kalibrierten Belastung, die Brücke kann daher sicher genutzt werden“, erklärt Wolfgang Strenn, Leiter der MA 29.

Abbruch ab 2028, Neubau startet 2029

Rund 12.000 Autos, die die Brücke bisher täglich nutzen, müssen ab November ausweichen:

Richtung 1. Bezirk: Umleitung über die Roßauer Brücke.

Umleitung über die Roßauer Brücke. Richtung 2. Bezirk: Umleitung über die Marienbrücke und Augartenbrücke.

Direkt nach der Teilsperrung im November starten die Planungen und Ausschreibungen für das neue Tragwerk. Anfang 2028 beginnt der Abbruch der alten Salztorbrücke, ab Anfang 2029 startet der eigentliche Neubau. Das neue Bauwerk soll künftig deutlich mehr Platz für Radwege und Fußgänger bieten.