Ungetrübter Sonnenschein und bis zu 23 Grad am Wochenende in Wien

Traumhafte Aussichten für die Bundeshauptstadt: Nach ein paar Wolken am Freitag setzt sich am Wochenende in Wien strahlender Sonnenschein durch. Die Temperaturen klettern bis Sonntag auf 23 Grad.

Am Wochenende scheint in der Bundeshauptstadt ungetrübt die Sonne bei bis zu 23 Grad.

Am Wochenende scheint in der Bundeshauptstadt ungetrübt die Sonne bei bis zu 23 Grad.

Die Wiener dürfen sich auf ein strahlendes Wochenende im Freien freuen: Laut den Meteorologen der GeoSphere Austria erwartet die Bundeshauptstadt traumhaftes Herbstwetter mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen. Am Freitagnachmittag ziehen zwar noch immer wieder dichtere Wolkenfelder vorüber, diese bleiben jedoch „zumeist ohne Niederschlag“. Bei mäßigem Nordwestwind erreichen die Werte Nachmittagstemperaturen um 19 Grad. Die Nacht auf Samstag verläuft bei schwachem Wind „zumeist sternenklar“, kühlt allerdings auf frische 5 bis 7 Grad ab.

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Samstag: „Ungetrübt sonniges Herbstwetter“

Am Samstag, 26. September 2026 Es steht „ungetrübt sonniges Herbstwetter“ auf dem Programm. Ein paar wenige hohe Schleierwolken beeinträchtigen den Sonnenschein kaum. Bei nur schwachem Wind steigen die Temperaturen nach frischen Frühtemperaturen (4 bis 7 Grad) nachmittags auf 22 Grad.

Sonntag: Sonne satt bei bis zu 23 Grad

Auch der Sonntag, 27. September 2026, zeigt sich von seiner besten Seite: Die Sonne scheint in Wien „den ganzen Tag ungetrübt“. Der Wind weht zunächst schwach und ab der Mittagszeit mäßig aus Südost. Nach Frühtemperaturen von 6 bis 9 Grad klettert das Thermometer am Nachmittag auf bis zu 23 Grad.