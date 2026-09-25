Reform für künftige Lehrer: Bachelor auf sechs Semester verkürzt

Pünktlich zum 1. Oktober 2026 startet in Ostösterreich das reformierte Lehramtsstudium. Der Bachelor wird auf sechs Semester verkürzt und künftige Pädagogen lernen gezielt den Umgang mit KI, Krisen und Inklusion.

Ab 1. Oktober dauert der Lehramts-Bachelor nur noch sechs Semester.

Ab 1. Oktober dauert der Lehramts-Bachelor nur noch sechs Semester.

Großer Umbruch in der österreichischen Lehrerausbildung: Am 1. Oktober 2026 geht im Verbund Nord-Ost (bestehend aus der Universität Wien, den Pädagogischen Hochschulen Wien und NÖ, der KPH sowie der Hochschule für Agrar- und Umweltpolitik) das neu gestaltete Lehramtsstudium „Sekundarstufe Allgemeinbildung“ an den Start. Ziel der Reform ist es, die Ausbildung künftiger Pädagogen konsequent an den Herausforderungen moderner Klassenzimmer auszurichten.

Kürzerer Bachelor nach internationalen Standards

Die auffälligste Neuerung betrifft die Studiendauer: Das Bachelorstudium wird von bisher acht auf sechs Semester (180 ECTS) verkürzt und damit an internationale Standards angepasst. Nach dem Bachelor folgt ein Masterstudium im Ausmaß von 120 ECTS. Die Neuaufteilung soll das Studium straffen und die Studierbarkeit deutlich verbessern.

Neues „Kompetenzfeld Schule“ bringt KI und Krisentraining

Inhaltlich setzt das neue Curriculum mit dem sogenannten „Kompetenzfeld Schule“ neue Schwerpunkte. Angehende Lehrkräfte werden künftig intensiv in praxisrelevanten Querschnittsthemen geschult:

Technologie & KI: Professioneller und kritischer Umgang mit Künstlicher Intelligenz im Unterricht.

Professioneller und kritischer Umgang mit Künstlicher Intelligenz im Unterricht. Krisen- & Sprachkompetenz: Zielgerichtete Kommunikation und Handlungsfähigkeit in Belastungssituationen.

Zielgerichtete Kommunikation und Handlungsfähigkeit in Belastungssituationen. Diversität & Inklusion: Bessere Vorbereitung auf heterogene Schulklassen.

Zusätzlich wird das Fächerbündel „Digitale Grundbildung und Informatik“ als neue Kombination eingerichtet.