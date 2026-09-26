„Ungetrübt sonniges Herbstwetter“ am Samstag in Wien

Traumhafte Aussichten für die Bundeshauptstadt: Laut den Experten der GeoSphere Austria erwartet Wien am Samstag strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen von bis zu 22 Grad.

Die Meteorologen der GeoSphere Austria melden für Samstag, den 26. September 2026, kaiserliche Bedingungen über der Bundeshauptstadt. „Ungetrübt sonniges Herbstwetter steht am Programm“, betonen die Wetterexperten. Selbst eventuelle Schleier am Himmel bleiben harmlos: „Ein paar hohe Wolken beeinträchtigen den Sonnenschein nur geringfügig.“ Nach frischen Frühtemperaturen zwischen 4 und 7 Grad klettert das Thermometer im Tagesverlauf auf angenehme Tageshöchsttemperaturen um 22 Grad. Der Wind weht dabei „nur schwach.