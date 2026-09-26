Am 26. und 27. September lädt die Bundeshauptstadt wieder zum traditionellen Wiener Weinwandern ein. Naturbegeisterte und Genießer erwartet ein Wochenende voller Ausblicke, regionaler Spezialitäten und historischem Weinbau.

Alle Ein- und Ausstiegspunkte der Routen sind an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Neben den Hauptrouten können auch kürzere Teilstrecken absolviert werden.

Alle Ein- und Ausstiegspunkte der Routen sind an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Neben den Hauptrouten können auch kürzere Teilstrecken absolviert werden.

Ein beliebtes Herbsthighlight und auch das Wetter spielt mit: Das jährliche Wiener Weinwandern steht vor der Tür. Am letzten September-Wochenende (26. und 27.9.) haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, die Wiener Weinberge der Stadt zu Fuß zu erkunden, bei lokalen Winzerbetrieben einzukehren und das Panorama über Wien zu genießen.

Vier Hauptrouten und familienfreundliche Wege

Den Teilnehmenden stehen insgesamt vier unterschiedlich lange Hauptrouten zur Auswahl, die durch die bekanntesten Weinbaugebiete der Stadt führen. Entlang der Strecken sorgen etliche Pausen-Stationen und Heurige für das leibliche Wohl mit Weinen und regionalen Schmankerln.

Besonderes Highlight: „Weinspaziergang Mauer“

Besonders eindrucksvoll ist der Weinspaziergang im 23. Wiener Gemeindebezirk. Das Maurer Weinbaugebiet erstreckt sich über rund 44 Hektar und blickt auf eine eindrucksvolle Geschichte zurück: Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein bildete der Weinbau das wirtschaftliche Rückgrat des Ortes. Detaillierte Infos über alle Routen gibt’s hier.