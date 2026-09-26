Strenge Sicherheitsvorkehrungen beim Spiel Österreich gegen Kosovo

Am Sonntag gilt beim Spiel Österreich gegen Kosovo rund um das Ernst-Happel-Stadion ein großflächiger Sicherheitsbereich. Fans müssen sich auf Kontrollen einstellen. Zudem können Wegweisungen ausgesprochen werden.

Wichtige Info für das Länderspiel Österreich gegen Kosovo am Sonntag im Ernst-Happel-Stadion: Von 10 bis 22 Uhr gilt ein erweiterter Sicherheitsbereich der Wiener Polizei.

Wichtige Info für das Länderspiel Österreich gegen Kosovo am Sonntag im Ernst-Happel-Stadion: Von 10 bis 22 Uhr gilt ein erweiterter Sicherheitsbereich der Wiener Polizei.

Für das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen Österreich und dem Kosovo am morgigen Sonntag, den 27. September 2026, gelten am Ernst-Happel-Stadion verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Die Landespolizeidirektion Wien richtet von 10 bis 22 Uhr eine Schutzzone rund um das Areal ein. Fans sollten zudem mehr Zeit einplanen, da beim Stadionzutritt umfassende Kontrollen durchgeführt werden.

Schutzzone zieht sich weit über das umliegende Areal

Die Schutzzone beschränkt sich nicht auf das Ernst-Happel-Stadion selbst, sondern zieht sich weit über das umliegende Praterareal. Sie reicht unter anderem über die U-Bahn-Trasse, den Olympiaplatz, die Vorgartenstraße, das Stadioncenter sowie Teile der Hauptallee. Die genauen Grenzen sind in einer Verordnung der Landespolizeidirektion Wien definiert.

Achtung: Bei Missachtung droht hohe Geldstrafe

Wer das Betretungsverbot missachtet, riskiert eine Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro. Im Wiederholungsfall erhöht sich der Strafrahmen auf bis zu 4.600 Euro. Kann die Strafe nicht bezahlt werden, droht laut Verordnung eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen. Die Polizei darf zudem potenzielle Gewalttäter aus dem Sicherheitsbereich wegweisen und ihnen den Zutritt verbieten. Als Entscheidungsgrundlage dienen vor allem frühere Gewalttaten bei vergleichbaren Sportveranstaltungen. Ein Verstoß gegen dieses Betretungsverbot stellt eine Verwaltungsübertretung dar.

Kontrollen dürfen nicht verweigert werden

Direkt am Ernst-Happel-Stadion gelten ebenfalls strikte Bestimmungen. Laut einer weiteren Polizeiverordnung müssen Besucherinnen und Besucher zustimmen, dass ihre Kleidung sowie mitgeführte Taschen durchsucht werden. Die Sicherheitskräfte sind zu diesen Kontrollen ausdrücklich befugt. Wer die Durchsuchung verweigert, wird nicht ins Stadion gelassen. Dieser Ausschluss kann rechtlich auch mit Zwang durchgesetzt werden. Wichtig für Ticketinhaber: Wer wegen einer verweigerten Kontrolle draußen bleiben muss, erhält vom Bund keinen Schadenersatz für die Eintrittskarte.