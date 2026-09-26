Tragischer Verkehrsunfall in Wien: Biker (31) stirbt nach Zusammenstoß

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Bezirk Donaustadt ist am Freitag ein 31-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Nach ersten Erhebungen der Polizei war eine 85-jährige Autofahrerin am 25. September gegen 13.50 Uhr auf der Breitenleer Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Ziegelhofstraße beabsichtigte die Frau, nach links einzubiegen. Zeitgleich fuhr der 31-Jährige mit seinem Motorrad auf der Breitenleer Straße in Richtung stadtauswärts und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren.

Notarzt konnte nur noch Tod des Mannes feststellen

Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Biker erlitt bei dem Aufprall schwerste Verletzungen. Die umgehend alarmierte Berufsrettung Wien leitete sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Ein Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.