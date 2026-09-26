Messerattacke in Wiener Wohnhaus: 40-Jähriger schwer verletzt – Täter auf der Flucht

Zu einem brutalen Angriff ist es am gestrigen Nachmittag in einem Wiener Mehrparteienhaus gekommen: Ein 40-jähriger Mann wurde in seiner eigenen Wohnung von einem derzeit noch unbekannten Täter mit einem Messer schwer verletzt.

Der Unbekannte flüchtete nach der Tat. Nach ihm wird gefahndet.

Der Unbekannte flüchtete nach der Tat. Nach ihm wird gefahndet.

Der Angreifer ergriff am 25. September 2026 unmittelbar nach der Tat gegen 15 Uhr die Flucht und ist seither in unbekannte Richtung unterwegs. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet. Nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien wurde der Schwerverletzte per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Einsatzkräfte konnten im Eingangsbereich der Wohnung eine Tatwaffe – ein Messer – auffinden und sicherstellen.

Noch keine weiteren Details bekannt

Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Leib/Leben) hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe sowie das Motiv der Tat sind bislang völlig unklar und Gegenstand der laufenden Untersuchungen.