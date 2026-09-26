Flucht nach Raubüberfall führt zu 4 Schwerverletzten: Darunter 8-jähriges Kind

Eine Bedrohung mit einer Waffe und eine anschließende Flucht vor der Polizei endeten am Freitagabend in Wien mit einem schweren Verkehrsunfall. Gegen beide Haupttatverdächtigen wurde die Festnahme angeordnet.

Bei dem Zusammenstoß des Fluchtautos mit einem unbeteiligten Pkw wurden insgesamt vier Personen schwer verletzt, unter anderem ein Kind.

Bei dem Zusammenstoß des Fluchtautos mit einem unbeteiligten Pkw wurden insgesamt vier Personen schwer verletzt, unter anderem ein Kind.

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Freitag, dem 25. September 2026, als ein 17-Jähriger gemeinsam mit einem Freund zu Fuß im Bereich der Seckendorfer Straße (Wien, 10. Bezirk) unterwegs war. Laut Angaben des Jugendlichen hielt ein Fahrzeug mit drei Insassen (einem Lenker, einem Beifahrer und einer Frau auf der Rückbank) neben den beiden an. Der Beifahrer erkundigte sich zunächst nach dem Weg und bat anschließend um Wechselgeld. Völlig unvermittelt zog der Unbekannte daraufhin eine vermeintliche Schusswaffe, bedrohte den 17-Jährigen und forderte Geld. Anschließend flüchtete das Trio im Auto. Der Jugendliche verständigte sofort die Polizei.

Verfolgungsjagd und schwerer Zusammenstoß

Dank der detaillierten Fahrzeugbeschreibung und der angegebenen Fluchtrichtung lokalisierte die Polizei das Fluchtauto im Bereich der Mauerbachstraße. Obwohl die Beamten den Lenker mit deutlichen mit etlichen Signalen zum Anhalten aufforderten, missachtete dieser die Anweisungen und setzte die Flucht mit hoher Geschwindigkeit fort. Wenig später kam es zur Katastrophe: Das Fluchtfahrzeug kollidierte frontal mit dem Auto eines unbeteiligten Verkehrsteilnehmers.

Alle drei Insassen des Fluchtautos erlitten schwere Verletzungen

Bei dem Zusammenstoß erlitten alle drei Insassen des Fluchtfahrzeugs schwere Verletzungen. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung an der Unfallstelle und lieferte die Verletzten in Krankenhäuser ein. Der 19-jährige Beifahrer schwebte bei der Einlieferung in Lebensgefahr und befand sich in kritischem Zustand.

Schwerverletztes 8-jähriges Kind im anderen Fahrzeug

Auch im gerammten Fahrzeug gab es ein schwerverletztes Opfer: Ein 8-jähriges Kind erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle West) hat die Ermittlungen zum Raubüberfall übernommen, während das Verkehrsunfallskommando der Landesverkehrsabteilung Wien den Unfallhergang rekonstruiert.