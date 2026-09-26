Lauter Knall: Schuss ins eigene Türschloss führt zu WEGA-Einsatz in Wien

Ein ungewöhnlicher Vorfall hat am Freitag gegen Mittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Anwohnerin hörte in einem benachbarten Mehrparteienhaus einen lauten Knall, der sie an eine Schussabgabe erinnerte.

Ein lauter Knall in einem Mehrparteienhaus in Wien-Fünfhaus am 25. September 2026 klang laut der Anrainerin wie ein Schuss. Nur wenige Momente nach dem ohrenbetäubenden Geräusch bemerkte die Zeugin einen Mann an einem Fenster des Gebäudes. Da dieser sich erkundigte, ob bereits Polizeikräfte vor Ort seien, schöpfte die Frau Verdacht und verständigte umgehend den Notruf.

WEGA bricht Wohnungstür gewaltsam auf

Den alarmierten Einsatzkräften gelang es rasch, die betreffende Wohnung zu lokalisieren. Beamte der Sondereinheit WEGA forderten den Bewohner auf, die Tür freiwillig zu öffnen. Der Mann gab jedoch an, keinen Schlüssel zu besitzen, weshalb die Spezialkräfte die Wohnungstür gewaltsam öffnen mussten. In der Wohnung trafen die Polizisten auf den 31-jährigen Mieter, einen russischen Staatsbürger.

Schuss deformierte das Schloss

Bei der anschließenden Durchsuchung stießen die Beamten im Eingangsbereich auf eine Patronenhülse. Zudem stellten sie eine geringe Menge Munition sowie einen Pfefferspray sicher. Schnell wurde auch der Grund klar, warum der Mieter die Tür nicht öffnen konnte: Das Schloss der Eingangstür war offenbar durch eine gezielte Schussabgabe so stark deformiert worden, dass ein Aufschließen mit einem Schlüssel unmöglich geworden war.

Verdächtige verweigerte jegliche Aussage

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete daraufhin eine umfassende Hausdurchsuchung an. Eine Schusswaffe konnte in den Räumlichkeiten allerdings nicht sichergestellt werden. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen. In einer anschließenden Einvernahme verweigerte der Tatverdächtige jedoch jegliche Aussage zu den Vorwürfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien befindet sich der Mann wieder auf freiem Fuß, wird aber auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zum Verbleib der Waffe und den genauen Hintergründen dauern an.