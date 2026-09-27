Der Sonntag in Wien wird warm und freundlich

Am Sonntag erwartet uns in Wien jede Menge Sonnenschein. Zwar ziehen im Tagesverlauf immer wieder ein paar hohe Wolken durch, sie trüben das schöne Wetter aber kaum.

Am Sonntag geht das sonnige und trockene Wetter in Wien nahtlos weiter. Die Sonne strahlt die meiste Zeit von einem fast wolkenlosen Himmel. Während der Wind am Morgen noch schwach weht, frischt er ab Mittag aus Südost mäßig auf. Nach frischen 9 Grad in den Frühstunden steigen die Temperaturen tagsüber auf angenehme 21 Grad.

Auch in Niederösterreich ein „Traum-Tagerl“

Etwaiger Frühnebel löst sich rasch auf, und spätere Wolkenfelder schirmen die Sonne kaum ab. Dazu weht mäßiger, im Bergland teils spürbarer Süd- bis Südostwind. Mit 18 bis 23 Grad wird es mild, auf 1.500 Metern Höhe erreichen die Temperaturen nachmittags rund 15 Grad.