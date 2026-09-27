Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
auf dem bild von 5min.at sieht man den heuberg in wien.
Die Ausblick vom Wiener Heuberg lässt sich am Sonntag mit Sicherheit genießen.
Wien
27/09/2026
"Traum-Tagerl"

Der Sonntag in Wien wird warm und freundlich

Am Sonntag erwartet uns in Wien jede Menge Sonnenschein. Zwar ziehen im Tagesverlauf immer wieder ein paar hohe Wolken durch, sie trüben das schöne Wetter aber kaum.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Sonntag geht das sonnige und trockene Wetter in Wien nahtlos weiter. Die Sonne strahlt die meiste Zeit von einem fast wolkenlosen Himmel. Während der Wind am Morgen noch schwach weht, frischt er ab Mittag aus Südost mäßig auf. Nach frischen 9 Grad in den Frühstunden steigen die Temperaturen tagsüber auf angenehme 21 Grad.

Auch in Niederösterreich ein „Traum-Tagerl“

Etwaiger Frühnebel löst sich rasch auf, und spätere Wolkenfelder schirmen die Sonne kaum ab. Dazu weht mäßiger, im Bergland teils spürbarer Süd- bis Südostwind. Mit 18 bis 23 Grad wird es mild, auf 1.500 Metern Höhe erreichen die Temperaturen nachmittags rund 15 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at