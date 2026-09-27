Vom Himmel gefallen: Warum Österreicher Jagd auf Wetterballons machen

Jeden Tag um Mittag und Mitternacht steigen auf der Hohen Warte in Wien Wetterballons der GeoSphere Austria in den Himmel. Mit an Bord sind sogenannte Radiosonden, die wichtige Daten für die Erstellung von Wettermodellen sammeln. Doch nicht nur Meteorologen verfolgen gespannt, wohin die Ballons fliegen.

Bis zu 35 Kilometer hoch

Beim Start haben die Wetterballons einen Durchmesser von rund 1,5 Metern. Mit fünf bis sechs Metern pro Sekunde steigen sie auf eine Höhe von bis zu 35 Kilometern. Dort können sie sich auf einen Durchmesser von bis zu zehn Metern ausdehnen. An einer rund 40 Meter langen Schnur hängt die Radiosonde. Sie misst unter anderem Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck und übermittelt zusätzlich GPS-Daten per Funk. Je nach Modell wiegen die verwendeten Sonden etwa 30 beziehungsweise 100 Gramm. Im Idealfall gelangen die Ballons bis in die Stratosphäre, wo sie schließlich platzen. Anschließend machen sich die Radiosonden wieder auf den Weg Richtung Erde – und genau hier kommen die sogenannten „Sondenjäger“ ins Spiel.

Community verfolgt Flugbahn

„Nicht nur wir verfolgen die Flugbahn“, erklärt GeoSphere-Austria-Techniker Philemon Löffelmann. Eine eigene Community verfolgt die Wetterballons über deren Funksignale und versucht herauszufinden, wo die Sonden nach ihrem Flug landen. Die Sondenjäger organisieren sich unter anderem über einen Online-Radiosonden-Tracker. Dort können Fundorte dokumentiert und Bergungen koordiniert werden. „Man kann sich über die Webseite zur Abholung einer Radiosonde anmelden. Das ist deshalb sinnvoll, weil sonst möglicherweise mehrere zu einem Fundort fahren und dann enttäuscht sind“, erklärt Löffelmann.

Bis zu 70 Prozent können wiederverwendet werden

Für die GeoSphere Austria ist die Unterstützung der Community besonders wertvoll. Gefundene Sonden werden im Normalfall wieder bei der Wetter- und Geodynamikbehörde abgegeben. Dadurch müssen die Geräte nicht nach einem einzigen Einsatz entsorgt werden. „Auf diese Weise können wir bis zu 70 Prozent der gefundenen Radiosonden wiederverwenden“, freut sich Löffelmann. Die Geräte bestehen unter anderem aus einem Styroporgehäuse, Sensorik und Elektronik.

Sonden landen auch im Ausland

Wo ein Wetterballon am Ende herunterkommt, lässt sich nicht auf Österreich beschränken. Aufgrund der großen Flughöhe und der jeweiligen Windverhältnisse können die Ballons weite Strecken zurücklegen und auch jenseits der Grenze landen. Die Community ist deshalb international vernetzt. Das funktioniert auch in die andere Richtung: „Wir haben auch schon 100 Stück ungarische Sonden bekommen“, berichtet Löffelmann. Weltweit werden Wetterballons zu festgelegten Zeiten gestartet. Die dabei gewonnenen Messdaten fließen in Wettermodelle ein – während am Boden bereits die nächsten Sondenjäger auf die Suche nach den kleinen Messgeräten gehen.