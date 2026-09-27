Mehr KI für Behörden? Wien diskutiert über die Verwaltung der Zukunft

Mehr als 100 internationale Experten kamen in Wien zusammen, um über KI, digitale Ethik und die Verwaltung der Zukunft zu diskutieren. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem eines: der Mensch.

Wie kann Künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt werden, ohne Datenschutz, Transparenz und die Rechte der Bürger aus den Augen zu verlieren? Mit dieser und weiteren Fragen beschäftigte sich die European Cities Conference „Digitaler Humanismus und digitale Ethik in der Praxis: Stadtverwaltungen und öffentliche Dienstleistungen“. Auf Initiative der Stadt Wien kamen am 14. und 15. September mehr als 100 Experten aus Verwaltung, Forschung, Politik und Zivilgesellschaft zusammen. Dabei wurden Erfahrungen aus verschiedenen europäischen Städten ausgetauscht und konkrete Ansätze für die fortschreitende Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen diskutiert.

KI in der Verwaltung

Der erste Konferenztag stand insbesondere im Zeichen der Künstlichen Intelligenz. Diskutiert wurde, welche Chancen KI für Behörden bietet und welche rechtlichen sowie ethischen Rahmenbedingungen dabei notwendig sind. Auch konkrete Beispiele aus europäischen Städten wurden vorgestellt. München hat etwa einen Datenethik-Austausch samt Sprechstunde für Bürger eingerichtet. Das Kempelen Institut in Bratislava unterstützt Städte wiederum bei der Entwicklung rechtlicher Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI. „Digitalisierung macht nicht an den Grenzen Halt“, betonte Klemens Himpele, Chief Information Officer der Stadt Wien. Gerade deshalb sei der internationale Austausch wichtig, um die Herausforderungen gemeinsam bewältigen zu können.

Von handyfreien Zonen bis zu smarter Stadtentwicklung

Neben der Verwaltung selbst ging es auch darum, wie unterschiedliche Bevölkerungsgruppen im Umgang mit digitalen Entwicklungen unterstützt werden können. Ein Beispiel aus Ljubljana zeigte etwa, welche Herausforderungen eine handyfreie Zone nicht nur für Jugendliche, sondern auch für deren Betreuer mit sich bringen kann. Am zweiten Tag rückten die Nutzung von Daten für die Stadtentwicklung und neue Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung in den Fokus. Vorgestellt wurden unter anderem sogenannte Citizen-Science-Projekte und digitale Plattformen, bei denen Bürger selbst mitwirken können. So können Interessierte über eine Crowdsourcing-Plattform der Wienbibliothek bei der Erhaltung des kulturellen Erbes mithelfen. In Berlin soll das Projekt „Gieß den Kiez“ die Bewässerung von Stadtbäumen unterstützen. Aus Prag wurde wiederum eine KI-Anwendung präsentiert, die Menschen dabei helfen soll, den besten Weg aus einer U-Bahn-Station zu finden.

Digitale Angebote sollen für alle zugänglich bleiben

Ein zentrales Thema zog sich durch beide Konferenztage: Digitale öffentliche Dienstleistungen sollen laut den Teilnehmern nicht nur technisch funktionieren, sondern auch fair, transparent, verständlich und möglichst vielen Menschen zugänglich sein. Auch bei der weiteren Digitalisierung der Daseinsvorsorge sollen Menschenrechte, Grundwerte und der Schutz persönlicher Daten eine zentrale Rolle spielen. Ziel ist es, neue Technologien zu nutzen, ohne dabei jene Menschen zurückzulassen, die mit digitalen Angeboten weniger vertraut sind.