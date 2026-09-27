90. Geburtstag: Großes Fest für Villacher Künstler Bruno Gironcoli

Am Vorabend seines 90. Geburtstages stand der 2010 verstorbene Villacher Ausnahmekünstler Bruno Gironcoli im Mittelpunkt eines großen Festes im Wiener Gironcoli-Kristall.

Auf Einladung von LH Fellner und Kunst-Sammler Haselsteiner fand im Gironcoli-Kristall im Wiener Strabag Haus ein Fest für Bruno Gironcoli mit einer Uraufführung drei neuer interdisziplinärer Werke statt

Auf Einladung von LH Fellner und Kunst-Sammler Haselsteiner fand im Gironcoli-Kristall im Wiener Strabag Haus ein Fest für Bruno Gironcoli mit einer Uraufführung drei neuer interdisziplinärer Werke statt

Landeshauptmann Daniel Fellner und Kunstsammler Sebastian Haselsteiner begrüßten rund 350 Gäste aus Wirtschaft, Kunst und Politik, um das Werk des bedeutenden Bildhauers zu ehren.

Kärntner Wurzeln und starke Verbundenheit

Hausherr Sebastian Haselsteiner betonte bei der Eröffnung seine enge Verbindung zur Heimat: „Ich pflege meine Kärntner Wurzeln und bin mehrere Wochen im Jahr sehr gerne dort. Umso mehr freue ich mich, die Skulpturen und Papierarbeiten des Villacher Künstlers Bruno Gironcoli in Wien zu zeigen.“ Auch Daniel Fellner hob die tiefe Verbundenheit zwischen Kärnten und der Familie Haselsteiner hervor. Kunst und Kultur bauten Brücken und verbinde Menschen über Grenzen hinweg, so Fellner, der dazu aufrief, Kunst als Kraftquelle im Alltag zu nutzen.

Ehrengäste

Unter den Ehrengästen befanden sich neben der Witwe Christine Gironcoli-Melichar und Tochter Ina Marek auch die Kärntner Kulturabteilungsleiterin Brigitte Winkler-Komar, Landtagspräsident Andreas Scherwitzl sowie Bundesrat Manfred Mertel. Die Festrede hielt die Kunsthistorikerin und Kuratorin Bettina M. Busse.

©LPD Kärnten/Clemens Schmiedbauer | Am Vorabend seines 90. Geburtstages stand der 2010 verstorbene Villacher Ausnahmekünstler Bruno Gironcoli im Mittelpunkt eines großen Festes im Wiener Gironcoli-Kristall. ©LPD Kärnten/Clemens Schmiedbauer | Landeshauptmann Daniel Fellner und Kunstsammler Sebastian Haselsteiner begrüßten rund 350 Gäste aus Wirtschaft, Kunst und Politik, um das Werk des bedeutenden Bildhauers zu ehren. ©LPD Kärnten/Clemens Schmiedbauer ©LPD Kärnten/Clemens Schmiedbauer ©LPD Kärnten/Clemens Schmiedbauer ©LPD Kärnten/Clemens Schmiedbauer

Uraufführung im Zeichen der Kunst

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Uraufführung dreier interdisziplinärer Werke unter dem Titel „17 Minuten für Bruno Gironcoli“. Die Choreografin Andrea K. Schlehwein mit dem Netzwerk AKS und der Klagenfurter Komponist Bruno Strobl schufen eine Symbiose aus Musik, Tanz und Raum als direkte Reaktion auf die monumentalen Skulpturen Gironcolis. Das Projekt wurde gemeinsam von der Kulturabteilung des Landes Kärnten und der Strabag ART initiiert.

Eindrucksvolle Kulisse für moderne Kunst

Das 2004 eröffnete Gironcoli-Kristall bietet eine dauerhafte Bühne für neun meterhohe Polyesterskulpturen des in Villach geborenen Künstlers. Die ausrichtende Strabag ART Collection zählt mit rund 8.000 Werken von etwa 500 Künstlerinnen und Künstlern zu den bedeutendsten privaten Sammlungen zeitgenössischer Malerei und Grafik in ganz Europa.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2026 um 11:03 Uhr aktualisiert