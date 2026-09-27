100-Euro-Trick in Wiener Geschäften: Polizei fahndet nach diesem Mann

Mit einem Trick soll ein Unbekannter in mehreren Wiener Geschäften falsche 100-Euro-Scheine in Umlauf gebracht haben. Nachdem er im September erneut zugeschlagen haben soll, fahndet die Polizei wieder nach ihm.

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt gegen einen bislang unbekannten Mann, der dringend verdächtigt wird, in mehreren Geschäften in Wien mit gefälschten 100-Euro-Banknoten bezahlt zu haben. Bereits Anfang Juli waren Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht worden. Nun bittet die Polizei erneut um Hinweise aus der Bevölkerung. Die bekannten Vorfälle ereigneten sich laut Polizei am 25. März, 16. und 23. April sowie am 2. und 10. September. Tatorte waren unter anderem die Mariahilfer Straße, der Fleischmarkt, die Kärntner Straße, die Landstraßer Hauptstraße und die Naglergasse.

So soll der Trick funktioniert haben

Dabei soll der Mann immer wieder nach einem ähnlichen Muster vorgegangen sein. Zunächst habe er vorgegeben, eine Ware von geringem Wert kaufen zu wollen. Zur Bezahlung übergab er laut Polizei einen echten 100-Euro-Schein. Kurz darauf habe der Mann erklärt, doch mit Kleingeld bezahlen zu wollen, und sich den Hunderter wieder aushändigen lassen. Anschließend stellte sich angeblich heraus, dass seine Münzen doch nicht ausreichten. Daraufhin übergab er erneut einen 100-Euro-Schein. Diesmal soll es sich jedoch um Falschgeld gehandelt haben. Die Banknote habe er zuvor durch geschickte Fingerfertigkeit unbemerkt gegen den echten Schein ausgetauscht. Anschließend ließ sich der Mann den Differenzbetrag in echtem Bargeld herausgeben.

Im September erneut zugeschlagen?

Nachdem der Verdächtige bereits zwischen Ende März und Ende April zumindest drei Geschäfte auf diese Weise getäuscht haben soll, kam es laut Polizei im September zu weiteren Vorfällen. Am 2. und 10. September soll der Unbekannte mit derselben Masche in einer Confiserie in Wien-Landstraße sowie in einem Eisgeschäft in der Wiener Innenstadt mit Falschgeld bezahlt haben.

©LPD Wien

Polizei bittet um Hinweise

Die Staatsanwaltschaft ordnete deshalb erneut die Veröffentlichung von Fotos des Tatverdächtigen an. Laut Personenbeschreibung handelt es sich um einen etwa 40 Jahre alten und rund 1,65 Meter großen Mann mit weiß-grauen Haaren und weiß-grauem Tagesbart. Auf den veröffentlichten Bildern trägt er unter anderem eine schwarze Kappe mit „NY“-Logo, eine schwarze Jacke und eine schwarze Umhängetasche. Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter 01-31310-62800 entgegen. Hinweise können auch anonym abgegeben werden.