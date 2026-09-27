Drei Autos in Crash verwickelt: Taxilenker schwer verletzt

In Wien-Ottakring sind in der Nacht auf Sonntag drei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Ein 20-Jähriger soll laut Zeugen bei Rot über eine Kreuzung gefahren sein. Mehrere Menschen wurden verletzt, ein Taxilenker schwer.

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag, dem 27. September, gegen 4.20 Uhr am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring. Im Kreuzungsbereich mit der Koppstraße kollidierten insgesamt drei Fahrzeuge. Nach Angaben der Wiener Polizei soll ein 20-jähriger Autofahrer den Lerchenfelder Gürtel stadtauswärts befahren haben. Laut Zeugenaussagen dürfte der italienische Staatsangehörige die Kreuzung mit der Koppstraße trotz Rotlicht übersetzt haben.

Drei Fahrzeuge kollidierten

Zur selben Zeit wollten zwei Fahrzeuge von der Neustiftgasse kommend den Lerchenfelder Gürtel in Richtung Koppstraße überqueren. Beide stießen mit dem Pkw des 20-Jährigen zusammen. Durch den heftigen Zusammenstoß kamen alle drei Fahrzeuge im Bereich des Gehwegs zum Stillstand. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Berufsfeuerwehr musste die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge von der Unfallstelle entfernen.

Taxilenker schwer verletzt

Der 20-Jährige und seine 18-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die Berufsrettung Wien brachte beide zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Anschließend konnten sie in häusliche Pflege entlassen werden. In einem der anderen Fahrzeuge saßen ein 46-jähriger Taxilenker und eine 37-jährige Fahrgästin. Beide wurden verletzt, verzichteten laut Polizei jedoch per Revers auf eine weitere Behandlung beziehungsweise einen Transport.Schwerer erwischte es einen 53-jährigen Taxilenker. Er wurde bei der Kollision schwer verletzt. Seine beiden Fahrgäste, eine 24-Jährige und ein 26-Jähriger, erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.