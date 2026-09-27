In U-Bahn: Mann soll Fahrgäste mit Jagdmesser bedroht haben

Polizeieinsatz am Samstagvormittag in der Wiener U-Bahn: Ein 34-Jähriger soll mehrere Fahrgäste mit einem Messer bedroht haben. Beamte konnten den Verdächtigen in einer U3 anhalten.

Eine Zeugin alarmierte am Samstag, dem 26. September, gegen 9 Uhr die Polizei. Sie gab an, dass ein zunächst unbekannter Mann mehrere Fahrgäste in einer U-Bahn mit einem Messer bedroht haben soll.

Eine Zeugin alarmierte am Samstag, dem 26. September, gegen 9 Uhr die Polizei. Sie gab an, dass ein zunächst unbekannter Mann mehrere Fahrgäste in einer U-Bahn mit einem Messer bedroht haben soll.

Eine Zeugin alarmierte am Samstag, dem 26. September, gegen 9 Uhr die Polizei. Sie gab an, dass ein zunächst unbekannter Mann mehrere Fahrgäste in einer U-Bahn mit einem Messer bedroht haben soll. Aufgrund einer genauen Personenbeschreibung gelang es Beamten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt, den Tatverdächtigen wenig später ausfindig zu machen. Sie hielten den 34-jährigen Österreicher in einem Zug der Linie U3 an, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Station Volkstheater befand.

Jagdmesser sichergestellt

Nach Angaben der Polizei machte der Mann gegenüber den Beamten teilweise wirre Angaben. Zudem hatte er eine blutende Verletzung am Kopf. Diese soll er sich laut eigenen Angaben kurz zuvor selbst zugefügt haben. Bei der Durchsuchung des 34-Jährigen stellten die Polizisten ein Jagdmesser sowie eine geringe Menge Suchtmittel sicher. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Vorfall wurde laut Polizei niemand verletzt.