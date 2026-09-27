Mann rief selbst die Polizei – dann ging er mit Eisenstange auf Beamte los

Ein 26-Jähriger rief am Samstagabend selbst die Polizei zu seiner Wohnung in Wien-Hernals. Als die Beamten eintrafen, soll er mit einer Eisenstange auf sie losgegangen sein. Ein Polizist wurde verletzt.

Zu einem gefährlichen Polizeieinsatz kam es am Samstag, dem 26. September, gegen 19.30 Uhr in Wien-Hernals. Ein Mann hatte zuvor selbst den Polizeinotruf gewählt und laut Polizei angegeben, dringend Hilfe zu benötigen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring machten sich daraufhin auf den Weg zu seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Noch während der Anfahrt erhielten sie über Funk die Information, dass es sich bei dem Bewohner um einen amtsbekannten aggressiven Mann handeln soll.

Mit Eisenstange in der Wohnung

Als die Polizisten eintrafen, stand die Wohnungstür offen. In der Wohnung befand sich der 26-jährige rumänische Staatsangehörige laut Polizei nur mit einer Hose bekleidet vor einem Spiegel. In der Hand hielt er eine Eisenstange. Als die Beamten ihn ansprachen, soll sich der Mann wortlos umgedreht haben und mit der Eisenstange auf sie zugegangen sein. Mehrfach forderten ihn die Polizisten auf, stehen zu bleiben und die Stange fallen zu lassen – der 26-Jährige soll den Aufforderungen jedoch nicht nachgekommen sein.

Mann ging mit Eisenstange auf Polizist los

Als der Mann schließlich die Eisenstange gegen einen der Polizisten erhoben haben soll, setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray ein. Anschließend wurde der 26-Jährige vorläufig festgenommen. Der Rettungsdienst versorgte ihn und brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Beschuldigte auf freiem Fuß angezeigt. Bei der Amtshandlung wurde laut Polizei ein Beamter verletzt.