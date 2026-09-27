Sound aus Floridsdorf: Wiener Musiker JAN veröffentlicht erste Single

Vom Ex-Top-Manager zum Wiener Punk-Poeten: Der Floridsdorfer Musiker JAN bringt seine erste Single „Ode an die Faszination“ heraus. Sein Debütalbum präsentiert er am 4. November live im Wiener Kult-Club B72.

Der Wiener Musiker JAN bringt seine eigenen Songs an die Öffentlichkeit. Am 25. September 2026 erschien mit „Ode an die Faszination“ die erste offizielle Single des selbsternannten „Wiener Punk-Poeten“. Das Lied bildet den Startschuss für sein erstes eigenes Album „Das ist alles erst der Anfang“, das neun selbstgeschriebene Tracks umfasst und am 4. November veröffentlicht.

Keine klassische Musiker-Karriere

Der Lebenslauf des Wieners ist alles andere als gewöhnlich: Aufgewachsen im Arbeiterbezirk Floridsdorf, brachte sich JAN das Gitarrespielen im Selbststudium bei – „bis die Finger bluteten und die Stimme versagte“. Jahrelang stand er parallel als CEO an der Spitze verschiedener Unternehmen, ehe er sich für den Schritt in die Selbstständigkeit entschied. Live-Erfahrung sammelte er auf Bühnen zwar reichlich, spielte dort bisher aber vor allem die Songs anderer Künstler. Ein Newcomer ist JAN somit nur auf dem Papier.

Wenn ehrlicher Punk auf Poesie trifft

Musikalisch bewegt sich der Wiener zwischen Rock, Punk-Attitüde und tiefgründigen Texten. Seine Sprache ist direkt und unverschönt, ohne Glanzfassaden oder glattpolierten Pop-Sound. Seine Zeilen erzählen vom Weitermachen, Aushalten und Vorangehen – verpackt in eine lyrische Note, die fast an Poesie erinnert. Die Debüt-Single „Ode an die Faszination“ beschreibt JAN treffend als „eine Liebeserklärung, die sich weigert, eine zu sein“. Pünktlich zum Erscheinen der Platte stellt JAN sein Album „Das ist alles erst der Anfang“ dem Wiener Publikum erstmals live vor: Die Album Release Show steigt am Mittwoch, dem 4. November 2026, ab 18.30 Uhr im Wiener Kult-Club B72 am Gürtel.