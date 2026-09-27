„Wienerwände“: Stadt bekommt 6 neue legale Graffiti-Spots

Wien baut das Angebot an Freiflächen für legale Graffiti weiter aus. Standorte wie der Karlsplatz und die Donauinsel stehen Kunstschaffenden künftig zur Verfügung, um ihre Werke ganz ohne Eigentumsverletzungen anzubringen.

Seit 2005 bieten die „Wienerwände“ einen legalen Rahmen für Graffiti. Der aktuelle Ausbau geht direkt auf die Wünsche von jungen Menschen unter 20 im Rahmen der „Kinder- und Jugendmillion“ zurück. Die Jugendlichen wünschen sich mehr Freiflächen, um sich legal künstlerisch auszudrücken und ihre Ideen zu zeigen. Das wird ihnen nun erfüllt, erklärt Claudia Regan, Leiterin der WienXtra-Jugendinfo gegenüber dem ORF Wien.

Zu 23 legalen Sprayflächen kommen 6 neue Orte hinzu

Seit dem vergangenen Jahr liegen die „Wienerwände“ in den Händen von WienXtra. Das Netz von aktuell 23 legalen Sprayflächen wird nun um sechs Standorte erweitert, darunter prominente Orte wie der Karlsplatz, die Donauinsel sowie zwei Gemeindebauten. Ein Taubensymbol markiert alle offiziellen Flächen, die zudem im digitalen Stadtplan von Wien eingetragen sind.

Ältere Werke dürfen übermalt werden

Die „Wienerwände“ dürfen gratis und ohne Anmeldung besprüht werden. Es gilt das Prinzip des Respekts: Ältere Werke dürfen für neue Kunst übermalt werden. Nicht toleriert werden Hetze, Diskriminierung und Werbung. Solche Motive sollen möglichst direkt überdeckt oder per Foto an die WienXtra-Jugendinfo gemeldet werden.