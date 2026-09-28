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Bild auf 5min.at zeigt Wien bei strahlendem Sonnenschein
Kaum eine Wolke lässt sich über Wien am Montag blicken.
Wien
28/09/2026
Bis zu 24 Grad

Den ganzen Tag Sonne am Montag in Wien

Von morgens bis abends erwartet uns strahlender Sonnenschein mit kaum einer Wolke am Himmel. Ein auflebender Südostwind wird im Laufe des Tages allerdings spürbar.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Den ganzen Tag über scheint die Sonne von einem wolkenlosen, strahlend blauen Himmel. Im Laufe des Vormittags frischt der Südostwind spürbar auf. Nach einem sehr kühlen Morgen wird es am Nachmittag angenehm warm mit Höchstwerten zwischen 22 und 24 Grad.

Auch in Niederösterreich ein schöner Start in die Woche

Die Sonne lacht, nachdem sich letzte Frühnebelschwaden rasch aufgelöst haben. Während der Südostwind zwischen Buckliger Welt, Wiener Becken sowie Wald- und Weinviertel lebhaft auffrischt, weht im Mostviertel nur eine schwache Brise. Die Temperaturen steigen auf angenehme 19 bis 24 Grad, in 1.500 Metern Höhe werden bis zu 16 Grad erreicht.

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