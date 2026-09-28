Teurer Spaß: Zwei Sexarbeiterinnen erleichtern Mann um fünfstellige Summe

Zwei vermeintliche Sexarbeiterinnen erleichterten einen 34-jährigen Mann in Wien um einen fünfstelligen Eurobetrag. Nun bittet die Polizei um zweckdienliche Hinweise.

Ein 34-jähriger Mann buchte über eine Online-Plattform zwei Sexarbeiterinnen in ein Hotel im Wiener Bezirk Landstraße. Vor Ort konsumierte er gemeinsam mit den beiden Frauen, die sich angeblich Alexandra und Iza nannten, Alkohol. In der Folge erlitt der Mann einen Schwindelanfall.

Freizügiger Treff endet teuer

Die mutmaßlichen Täterinnen nutzten die Situation aus, nahmen das Mobiltelefon des Opfers und entsperrten es, indem sie es vor sein Gesicht hielten. Anschließend führten sie laut der Polizei Überweisungen auf mehrere Konten durch. Der Schaden liegt im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die beiden Verdächtigen sind flüchtig. Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Zentrum/Ost) hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise – auch anonym – werden unter der Telefonnummer 01 31310-62800 entgegengenommen.