Auf der Suche nach „Justin“: 19-Jähriger steht plötzlich mit Fleischerbeil vor Wohnung

Ein 19-Jähriger soll am Sonntagabend mit einem Fleischerbeil vor einer Wohnung in Wien-Landstraße erschienen sein. Der Bewohner alarmierte die Polizei, wenig später wurde der Verdächtige bei einer Sofortfahndung festgenommen.

Der junge Mann klopfte laut Polizei an die Tür und fragte nach einer Person namens „Justin“. Als der Wohnungsinhaber öffnete, bemerkte er demnach das Beil, das der 19-Jährige unter seiner Jacke verborgen hatte.

Der junge Mann klopfte laut Polizei an die Tür und fragte nach einer Person namens „Justin“. Als der Wohnungsinhaber öffnete, bemerkte er demnach das Beil, das der 19-Jährige unter seiner Jacke verborgen hatte.

Zu einem bedrohlichen Vorfall kam es am 27. September gegen 22 Uhr im Wiener Bezirk Landstraße. Ein 19-jähriger irakischer Staatsangehöriger soll mit einem Fleischerbeil zu einer Wohnung eines 26-jährigen Mannes gekommen sein. Der junge Mann klopfte laut Polizei an die Tür und fragte nach einer Person namens „Justin“. Als der Wohnungsinhaber öffnete, bemerkte er demnach das Beil, das der 19-Jährige unter seiner Jacke verborgen hatte. Der 26-Jährige schloss daraufhin sofort die Tür.

Beil gegen Wohnungstür geschlagen

Der 19-Jährige soll versucht haben, die geschlossene Tür durch Gegendruck wieder zu öffnen. Anschließend entwickelte sich ein Gespräch zwischen den beiden Männern durch die verschlossene Tür. Dabei soll der Verdächtige das Fleischerbeil aus seiner Jacke genommen, gegen die Wohnungstür geschlagen und es auch durch den Briefschlitz gesteckt haben. Nachdem der Bewohner mehrfach klargestellt hatte, dass keine Person namens „Justin“ dort wohne, soll der 19-Jährige seinen Irrtum bemerkt haben und die Wohnung verlassen haben.

Polizeihund findet weggeworfenes Beil

Der 26-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Beamte den 19-Jährigen in einem nahegelegenen Park anhalten. Das Fleischerbeil hatte der Mann laut Polizei zuvor in eine Wiese geworfen. Ein Polizeidiensthund konnte die Waffe schließlich auffinden und sicherstellen. Der 19-Jährige wurde festgenommen.

Ermittlungen laufen

Warum der Mann nach „Justin“ suchte und wer damit gemeint war, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Laut Polizei soll der 19-Jährige einige Stunden zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten Gruppe geraten sein, bei der er verletzt wurde. Eine Vernehmung des Festgenommenen steht noch aus. Die Ermittlungen laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2026 um 12:11 Uhr aktualisiert