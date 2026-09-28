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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Keplerplatz in Wien.
Der Jugendliche soll am Wiener Keplerplatz Marihuana verkauft haben.
Wien / 10. Bezirk
28/09/2026
Am Keplerplatz

Beim Dealen erwischt: 14-Jähriger in Justizanstalt gebracht

Weil er dabei erwischt worden sei, wie er Marihuana am Keplerplatz in Wien verkauft haben soll, wurde ein 14-jähriger, mutmaßlicher Drogendealer festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Sonntagnachmittag, am 27. September 2026 gegen 16 Uhr, haben Polizisten beim Keplerplatz in Wien-Favoriten einen 14-jährigen Syrer festgenommen, nachdem sie ihn auf frischer Tat ertappt haben, als er 1,6 Gramm Marihuana verkaufen wollte. Als sie ihn anschließend durchsucht haben, fanden sie weitere 0,8 Gramm und 90 Euro in Bar. Gegen den 14-Jährigen wurde ein Betretungsverbot für die Schutzzone rund um den Keplerplatz ausgesprochen. Außerdem, so die Beamten in einer Aussendung abschließend, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht.

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