Beim Dealen erwischt: 14-Jähriger in Justizanstalt gebracht

Weil er dabei erwischt worden sei, wie er Marihuana am Keplerplatz in Wien verkauft haben soll, wurde ein 14-jähriger, mutmaßlicher Drogendealer festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Sonntagnachmittag, am 27. September 2026 gegen 16 Uhr, haben Polizisten beim Keplerplatz in Wien-Favoriten einen 14-jährigen Syrer festgenommen, nachdem sie ihn auf frischer Tat ertappt haben, als er 1,6 Gramm Marihuana verkaufen wollte. Als sie ihn anschließend durchsucht haben, fanden sie weitere 0,8 Gramm und 90 Euro in Bar. Gegen den 14-Jährigen wurde ein Betretungsverbot für die Schutzzone rund um den Keplerplatz ausgesprochen. Außerdem, so die Beamten in einer Aussendung abschließend, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht.