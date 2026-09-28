33-Jährige will 310 Euro an Waren nicht bezahlen, wird erwischt

Ein Ladendetektiv hat Samstagabend, am 26. September 2026 gegen 18 Uhr, eine Frau dabei beobachtet, wie sie in einer Drogerie auf der Mariahilfer Straße in Wien Waren in eine präparierte Tasche gesteckt hatte. Daraufhin rief er die Polizei, die die mutmaßliche Ladendiebin vorläufig festnahm. Bei ihr handelt es sich um eine 33-jährige Serbin. Wie die Polizei nun berichtet hatten die Waren einen Wert von 309,55 Euro. Sie blieben schließlich im Geschäft zurück. Dabei handelte es sich etwa um Make-up, After Shave und Parfum, so die Beamten abschließend.