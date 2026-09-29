Wolkenlos und bis zu 24 Grad: Wien erwartet sonnigen Dienstag

Der Dienstag (29. September) zeigt sich in Wien von seiner sonnigsten Seite. „Von Früh bis spät scheint die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmel“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Wolken spielen damit praktisch keine Rolle. Dazu weht lediglich schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. In den Morgenstunden ist es bei rund 11 Grad noch frisch, im Laufe des Tages wird es aber deutlich milder. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen rund 24 Grad. Damit steht Wien Ende September noch einmal ein durchgehend sonniger und milder Tag bevor.