Brand im 26. Stock: Feuerwehr-Großeinsatz im Triiple Tower

Am frühen Morgen wurde die Wiener Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz in einem Hochhauskomplex gerufen. Schon bei der Ankunft der Einsatzkräfte schlagen Flammen aus einem der Türme: Auf einem Balkon im 26. Stock brach Feuer aus.

Wie die Berufsfeuerwehr Wien gegenüber 5 Minuten bestätigt, ist es am heutigen Dienstag, dem 29. September 2026, zu einem Brand im Triiple Tower in Wien Landstraße gekommen. Gegen 6.45 Uhr morgens wurden die Einsatzkräfte aufgrund starker Rauchentwicklung in einem der Türme gerufen.

16 Feuerwehren mit 65 Einsatzkräften kämpften gegen die Flammen

Ein Balkon im 26. Stock des Gebäudes fing Feuer, es mussten 16 Feuerwehren mit insgesamt 65 Kräften zum Einsatz im 3. Wiener Gemeindebezirk ausrücken. Die Löscharbeiten dauerten in etwa eine Stunde an. Mittlerweile gibt es keine Nachlöscharbeiten mehr. Laut der Berufsrettung Wien gab es bei dem Brand keine Verletzten.

Alarmstufe 2

Bei dem Brandereignis wurde die Alarmstufe 2 ausgerufen. Warum das Feuer im Balkon des Hochhauses ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Mit ihrer Höhe von rund 100 Metern prägen die Triiiple Towers das Bild entlang des Donaukanals. Einsätze in dieser Höhe fordern die Feuerwehr besonders heraus, im Ernstfall rückt sie daher mit einem Großaufgebot an.