Lotto-Dreifachjackpot geknackt, Solo-Gewinn beim Joker geht nach Wien

Ein wahrer Glückspilz aus Österreich ist über Nacht um über 3,1 Millionen Euro reicher. Auch ein/e Wiener/in darf sich freuen: Der Joker-Sologewinn ging nach Wien.

Volltreffer bei Lotto 6 aus 45: Der Dreifachjackpot wurde geknackt. Einen Solo-Gewinn gab es auch beim Joker: 2450.000 Euro gehen nach Wien.

Volltreffer bei Lotto 6 aus 45: Der Dreifachjackpot wurde geknackt. Einen Solo-Gewinn gab es auch beim Joker: 2450.000 Euro gehen nach Wien.

Glückssträhne auf win2day: Mit dem zehnten von insgesamt zwölf Tipps sicherte sich gestern Abend ein/e Lottospieler/in den Dreifachjackpot bei 6 aus 45. Der Gewinn beläuft sich auf über 3,1 Millionen Euro. Nach diesem Volltreffer startet die nächste Ziehung am Mittwoch wieder mit einem Jackpot von 1,2 Millionen Euro.

Fünfmal Jubel

Gleich fünf LottospielerInnen durften sich am Sonntag über einen Fünfer mit Zusatzzahl freuen: Je zwei Gewinne gingen an Online-Tippende auf win2day sowie nach Niederösterreich, ein weiterer Treffer wurde in Wien erzielt. Alle Fünf kassieren jeweils rund 26.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb ein Sechser in beiden Ziehungen aus. Statutengemäß wurde die Gewinnsumme des obersten Rangs auf die Fünfer verteilt: Bei der ersten Ziehung beschert das 44 GewinnerInnen jeweils über 4.700 Euro, bei der zweiten freuen sich 76 Glückspilze über je mehr als 2.700 Euro. Am Mittwoch geht es bei LottoPlus pro Ziehung wieder um 80.000 Euro.

Joker: 245.000 Euro gehen nach Wien

Beim Joker gab es bei der Sonntags-Ziehung ebenfalls einen Solo-Gewinn. Hier hatte ein/e Spielteilnehmer/in aus Wien die richtige Zahlenkombination auf dem Wettschein und auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt. 245.000 Euro wandern in die Bundeshauptstadt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2026 um 13:13 Uhr aktualisiert