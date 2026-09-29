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Symbolfoto von 5min.at: Ein Notarzt befindet sich im Einsatz
Eine Fußgängerin verstarb nach einem Unfall in Wien.
Wien/10. Bezirk
29/09/2026
Unfall

Tödlich verletzt: Motorradfahrer fuhr Fußgängerin an

Gestern Abend ereignete sich in Wien ein Verkehrsunfall, bei dem eine 78-jährige Fußgängerin tödlich verletzt wurde.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
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Nach ersten Erhebungen lenkte ein 23-jähriger Mann sein Motorrad auf der Raxstraße in Fahrtrichtung Grenzackerstraße und führte einen Fahrstreifenwechsel durch. Zeitgleich wollte eine 78-jährige Fußgängerin die Fahrbahn der Raxstraße von links nach rechts überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß.

Frau verstarb noch am Unfallort

Trotz der sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch einen zufällig anwesenden Rettungsdienst der Berufsrettung Wien sowie eines Notarztes erlag die 78-Jährige noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

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