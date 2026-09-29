Serienräuber in Wien-Liesing nach Post-Überfall gefasst

Nach einer Serie bewaffneter Raubüberfälle im 23. Wiener Gemeindebezirk ist dem Landeskriminalamt Wien ein Schlag gegen die Straßenkriminalität gelungen.

Die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) nahmen am 25. August 2026 einen 22-jährigen Tatverdächtigen fest, unmittelbar nach seinem letzten Überfall auf eine Postfiliale.

Vier Überfälle nach demselben Muster

Zwischen Juli und August 2026 hielt der Serienräuber den Bezirk in Atem. Seine Ziele: zwei Tankstellen, ein Supermarkt und die besagte Postfiliale. Der Täter ging dabei stets nach demselben Schema vor: Kurz vor Ladenschluss betrat er maskiert und mit einer Pistole bewaffnet die Lokale, um Bargeld zu erpressen.

Festnahme auf frischer Tat und Geständnis

Dank intensiver Ermittlungen des Landeskriminalamtes klickten am 25. August direkt nach der Tat die Handschellen. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung stellten die Ermittler Tatkleidung, Tatmittel sowie einen Großteil der Beute sicher. Der 22-jährige Staatsbürger von Bosnien und Herzegowina verweigerte zunächst die Aussage, legte jedoch bei einer späteren Einvernahme ein umfassendes Geständnis ab. Als Motiv gab er finanzielle Probleme an. Der Tatverdächtige befindet sich in Haft.