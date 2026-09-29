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/ ©Montage: Canva/5 Minuten
auf dem bild von 5min.at sieht man einen polizisten auf einem balkon.
Die Beamten entdeckten den entflohenen Häftling schließlich auf einem Balkon.
Wien, 10. Bezirk
29/09/2026
Festgenommen

Nach Flucht durch’s Grätzl: Entflohener Häftling auf Balkon gefasst

Ein aufmerksamer Zeugenhinweis hat am Keplerplatz zur Festnahme eines entflohenen Strafgefangenen geführt. Beamte der Wiener Bereitschaftseinheit konnten einen 23-jährigen Mann auf einem Balkon stellen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)
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Passanten waren am 28. September 2026 im Bereich des Keplerplatzes auf einen mutmaßlichen Suchtmittelhandel aufmerksam geworden und alarmierten umgehend die Polizei. Dank einer präzisen Personenbeschreibung entdeckten die Polizisten den Tatverdächtigen wenig später ganz in der Nähe. Als der 23-Jährige die Streife bemerkte, ergriff er schlagartig die Flucht.

Mann verschwand in Wohnhaus

Die Verfolgungsjagd erstreckte sich über mehrere Straßenzüge, bis der Mann schließlich in einem Wohnhaus verschwand. Im Stiegenhaus verloren die Beamten den Flüchtenden kurzzeitig aus den Augen. Anschließend wurde das gesamte Gebäude durchsucht.

Auf Balkon aufgespürt

Dabei entdeckten die Polizisten den Mann auf einem Balkon, wo er vergeblich versucht hatte, sich zu verstecken. Bei der Identitätsfeststellung folgte die überraschende Wendung: Der staatenlose 23-Jährige war ein entflohener Strafgefangener, der nach einem Freigang nicht mehr in die Haftanstalt zurückgekehrt war. Der Mann wurde festgenommen und direkt wieder in die zuständige Justizanstalt eingeliefert.

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