Ein aufmerksamer Zeugenhinweis hat am Keplerplatz zur Festnahme eines entflohenen Strafgefangenen geführt. Beamte der Wiener Bereitschaftseinheit konnten einen 23-jährigen Mann auf einem Balkon stellen.

Passanten waren am 28. September 2026 im Bereich des Keplerplatzes auf einen mutmaßlichen Suchtmittelhandel aufmerksam geworden und alarmierten umgehend die Polizei. Dank einer präzisen Personenbeschreibung entdeckten die Polizisten den Tatverdächtigen wenig später ganz in der Nähe. Als der 23-Jährige die Streife bemerkte, ergriff er schlagartig die Flucht.

Mann verschwand in Wohnhaus

Die Verfolgungsjagd erstreckte sich über mehrere Straßenzüge, bis der Mann schließlich in einem Wohnhaus verschwand. Im Stiegenhaus verloren die Beamten den Flüchtenden kurzzeitig aus den Augen. Anschließend wurde das gesamte Gebäude durchsucht.

Auf Balkon aufgespürt

Dabei entdeckten die Polizisten den Mann auf einem Balkon, wo er vergeblich versucht hatte, sich zu verstecken. Bei der Identitätsfeststellung folgte die überraschende Wendung: Der staatenlose 23-Jährige war ein entflohener Strafgefangener, der nach einem Freigang nicht mehr in die Haftanstalt zurückgekehrt war. Der Mann wurde festgenommen und direkt wieder in die zuständige Justizanstalt eingeliefert.