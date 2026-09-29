Auto-Einbrecher ging mit Gürtelschnalle auf Polizisten los

Am Montag, dem 28. September 2026, wurde in Wien-Penzing ein Autodieb ertappt. Bei seiner Festnahme ging der 42-Jährige aggressiv auf die Beamten los.

Ein Auto-Einbrecher ist am gestrigen Montag, dem 28. September 2026, in Wien auf frischer Tat ertappt und nach Gegenwehr festgenommen worden. Ein Autobesitzer war gerade dabei, seine Einkäufe vom Auto in die Wohnung zu tragen. Als er kurz darauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, traute er seinen Augen nicht: Im Wagen saß ein fremder Mann und durchsuchte bereits das Handschuhfach. Der Zeuge reagierte blitzschnell und alarmierte die Polizei.

Bestehender Festnahmeauftrag

Als die alarmierten Beamten eintrafen, saß der Tatverdächtige noch immer im Fahrzeug. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 42-jährigen syrischen Staatsbürger bereits eine Ausreiseverpflichtung sowie ein bestehender Festnahmeauftrag vorlagen.

Mit Gürtelschnalle auf Polizisten losgegangen

Nachdem der Mann realisiert hatte, dass seine Festnahme bevorstand, wurde er zunehmend unkooperativ und aggressiv. Im weiteren Verlauf versuchte er sogar, mit der Gürtelschnalle seines Gürtels auf die Polizisten einzuschlagen. Die Beamten konnten den Angriff jedoch abwehren und den 42-Jährigen unter Anwendung von Körperkraft überwältigen und festnehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2026 um 13:12 Uhr aktualisiert