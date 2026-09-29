Herzenswunsch erfüllt: Schwerkranke Julia (32) „strahlte über das ganze Gesicht“

Die erst 32-jährige, schwerkranke Julia, die sich derzeit auf einer Palliativstation befindet, wollte noch einmal ein Länderspiel live erleben. Der Verein -Rollende Engel- erfüllte ihr diesen Wunsch am Sonntag, 27. September 2026.

Mit ganz vielen Erinnerungen und einem Trikot von ÖFB-Star Michael Gregoritsch ging es für Julia nach dem Länderspiel wieder nach Graz zurück.

Mit ganz vielen Erinnerungen und einem Trikot von ÖFB-Star Michael Gregoritsch ging es für Julia nach dem Länderspiel wieder nach Graz zurück.

„Als das mobile Palliativteam mit diesem Wunsch an uns herantrat, war für uns sofort klar, dass wir alles geben werden, um diesen Wunsch zu erfüllen“, erinnern sich die Wunscherfüller des Vereins -Rollende Engel- nun. Organisator Florian hat also sofort herumtelefoniert, Mails geschrieben, organisiert und gehofft. Die Hoffnung wurde schon nach wenigen Stunden belohnt, das Team konnte mit der schwerkranken Julia ins Ernst-Happel-Stadion zum Ländermatch gegen den Kosovo fahren und ihr den Herzenswunsch erfüllen.

Über den Verein „-Rollende Engel-“ Der private Verein erfüllt österreichweit schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase kostenlos ihren letzten Wunsch. Wie und wann werden letzte Wünsche vom Verein „-Rollende Engel-“ erfüllt? Voraussetzungen: wenn Wünsche aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst erfüllbar sind

wenn man Unterstützung benötigt, weil der Patient bettlägerig ist

wenn medizinische und/oder pflegerische Betreuung benötigt wird Sollten diese Voraussetzungen zutreffen, kann man hier online das Wunschanfrageformular ausfüllen

„Alles war vorbereitet und Julia strahlte“

Die ehrenamtlichen Wunscherfüller hatten dabei einen weiten Weg vor sich. Erst ging es vom Standort des Vereins in Oberösterreich ins Krankenhaus nach Graz, wo man die 32-Jährige abholte. Man erinnert sich: „Alles war vorbereitet und Julia strahlte. Trotz ihrer schweren Erkrankung konnte sie es kaum erwarten, endlich aufzubrechen.“ Von Graz ging es dann anschließend mehr als drei Stunden lang nach Wien ins Ernst-Happel-Stadion.

Mit der Trage direkt ins ausverkaufte Ernst-Happel-Stadion

Mit dem Fahrzeug konnte man vor Ort dann direkt vor den Stadiontoren parken, plötzlich trennten die 32-Jährige nur noch wenige Meter von ihren Nationalhelden. Mit der Trage ging es daraufhin rein ins ausverkaufte Stadion. „Tausende Menschen sangen, Fahnen wurden geschwenkt, die Stimmung war überwältigend. Überall war diese unglaubliche Energie zu spüren, die es eben nur bei einem Fußball-Ländermatch gibt“, so der Verein. Die Plätze waren direkt neben dem Spielfeld und die Nationalmannschaft sollte Julia nicht enttäuschen. Drei Mal durfte sie über Tore jubeln, die Freude war riesig. „Julia strahlte über das ganze Gesicht. Für diesen Moment schien alles andere weit weg zu sein. Krankheit, Schmerzen und Sorgen konnten für einige Stunden einfach in den Hintergrund treten“, weiß man beim Verein -Rollende Engel-. Und: „Julia genoss jede einzelne Sekunde. Sie jubelte, lachte und saugte die Atmosphäre förmlich auf.“

©Verein -Rollende Engel- Julia durfte das Länderspiel direkt vom Spielfeldrand aus beobachten.

„Julia konnte kaum glauben, was gerade passierte“

Doch damit nicht genug, steuerte der Abend erst auf seinen Höhepunkt zu. Nach dem Spiel durfte Julia nämlich mit ihren Wunscherfüllern noch in den Spielertunnel fahren, wo die österreichische Nationalmannschaft auf sie warten sollte. Die Spieler kamen auf sie zu und nahmen sich Zeit für sie. Und dann bekam sie sogar noch das Originaltrikot von Michael Gregoritsch überreicht – signiert von allen Spielern. Die Wunscherfüller dazu: „Julia konnte kaum glauben, was gerade passierte. Ihr Blick sagte mehr als tausend Worte.“ Einen Abend lang durfte die 32-Jährige ihre Krankheit vollkommen vergessen. An diesem Abend ging für sie ein Herzenswunsch in Erfüllung. Ein Abend, den sie wohl nie vergessen wird.