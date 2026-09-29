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Bild auf 5min.at zeigt ein Wiener Schnitzel.
Wo gibt es das beste Wiener Schnitzel?
Wien
29/09/2026
Falstaff-Voting

Gasthaus führt Ranking an: Das sind Wiens Schnitzel-Hotspots

Das Gourmet-Magazin "Falstaff" hat wie jedes Jahr über die besten Schnitzel Wiens abstimmen lassen. Wir haben die Top 10 für euch.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Wo gibt es das beste Wiener Schnitzel der Bundeshauptstadt? Diese Frage hat auch das Magazin „Falstaff“ seine Community gefragt. Zahlreiche Menschen haben daraufhin mit abgestimmt und das „Plachuttas Gasthaus zur Oper“ im ersten Bezirk zur Nummer 1 gekrönt, wenn es um das beste Wiener Schnitzel der Stadt geht. Generell ist der erste Bezirk in den Top 10 übermäßig gut vertreten – und hat nicht weniger als sieben Gasthäuser, Restaurants und Co. unter den ersten zehn. Das Podest ist dabei ganz die Innere Stadt, folgen hinter dem Plachuttas Gasthaus zur Oper doch der „Figlmüller Bäckerstraße“ und „Meissl & Schadn“. Wir haben in der folgenden Infobox nun die Top 10 für euch vollständig aufgelistet.

Falstaff-Voting: Wo es in Wien das beste Wiener Schnitzel gibt

  • Plachuttas Gasthaus zur Oper – 1. Bezirk
  • Figlmüller Bäckerstraße – 1. Bezirk
  • Meissl & Schadn – 1. Bezirk
  • Pichlmaiers zum Herkner – 17. Bezirk
  • Zum Schwarzen Kameel – 1. Bezirk
  • Huth Gastwirtschaft – 1. Bezirk
  • Café Imperial – 1. Bezirk
  • Meixners Gastwirtschaft – 10. Bezirk
  • Witwe Bolte – 7. Bezirk
  • Restaurant Rote Bar – 1. Bezirk
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