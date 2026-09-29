„Sie hat Alzheimer“: Vermisstensuche in Wien – hast du Adriana gesehen?

Adriana ist 68 Jahre alt und derzeit auf Wien-Urlaub. Seit Montagabend, 29. September 2026, wird sie allerdings vermisst, wie Bekannte von ihr gegenüber 5 Minuten erklären. Das letzte Mal hätten sie die Frau in der Nähe des Kunsthistorischen Museums gegen 18 Uhr gesehen. Sie hoffen, dass die Frau bald gefunden werden kann und erklären: „Sie hat Alzheimer, ist aus Argentinien und spricht Spanisch und ein kleines bisschen Englisch.“ Sie trägt ein schwarz-weiß gestreiftes Oberteil und schwarze Jeans. Solltet ihr sie gesehen haben oder wissen, wo sie ist, bittet man, die Polizei zu rufen. Diese ist bereits informiert.