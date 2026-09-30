Wolkenlos und bis zu 24 Grad: Wien erlebt sonnigen September-Abschluss

Zum Abschluss des Septembers zeigt sich das Wetter in Wien noch einmal von seiner sonnigen Seite. „Es steht sonniges Wetter bevor, die meiste Zeit ist es wolkenlos“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Wolken spielen damit am Mittwoch kaum eine Rolle. Begleitet wird der Sonnenschein von mäßigem bis lebhaftem Wind aus Südost. In den Morgenstunden ist es zunächst noch deutlich frischer: Die Temperaturen liegen bei rund 10 Grad, am Stadtrand teilweise auch darunter. Im Tagesverlauf wird es dann spürbar milder. Die Höchsttemperaturen erreichen in Wien rund 24 Grad. Damit endet der September in der Bundeshauptstadt sonnig und warm.