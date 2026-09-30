Wollte mit 12-Jähriger E-Moped auf stehlen: Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Eine Polizeistreife des Stadtpolizeikommandos Josefstadt hat in der Nacht auf heute einen mutmaßlichen Fahrzeugdiebstahl auf der Mariahilfer Straße festgenommen. Ein 17-Jähriger wollte ein E-Moped stehlen.

Den Beamtinnen und Beamten war eine vierköpfige Jugendgruppe aufgefallen, die sich verdächtig um ein geparktes E-Moped drängte. Ein Jugendlicher hantierte dabei direkt am Zündschloss des Fahrzeugs. Als die Gruppe den Streifenwagen bemerkte, ergriffen zwei der Jugendlichen fluchtartig die Flucht in Richtung Stumpergasse. Die Polizisten reagierten umgehend: Zwei Beteiligte: Ein 17-Jähriger sowie ein 12-jähriges Mädchen konnten noch direkt am Ort des Geschehens angehalten werden.

Verfolgungsjagd endet mit Festnahme

Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß holten die Einsatzkräfte auch einen der geflüchteten Tatverdächtigen ein. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 17-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Er war jener Jugendliche, der zuvor am Zündschloss beobachtet worden war, und trug an einer Hand einen einzelnen Stoffhandschuh. Am Zündschloss des E-Mopeds stellten die Beamten deutliche Beschädigungen fest. Der 17-jährige Hauptverdächtige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.