Von gestohlenem Moped weggelaufen: Zwei Jugendliche festgenommen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 30. September 2026 gegen 1 Uhr, wurden zwei Jugendliche in Wien-Liesing festgenommen, nachdem mehrere Personen vor der Polizei geflüchtet waren.

Die Beamten hatten im Zuge ihres Streifendienstes mehrere Personen bei abgestellten Motorrädern wahrgenommen. Diese ergriffen aber plötzlich die Flucht in Richtung des angrenzenden Wohnblocks in der Walter-Jurmann-Gasse, als sie die Polizisten sahen. Dort, wo sich die Jugendlichen davor aufgehalten hatten, konnten die Beamten eine Autobatterie sowie ein kurzgeschlossenes Moped finden. Umgehend hat man eine Sofortfahndung nach den Flüchtenden eingeleitet.

Moped vor einigen Tagen gestohlen

Zwei 16-Jährige konnten schließlich in der Wohnhausanlage wenig später angehalten werden. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass die Autobatterie, die die Beamten gefunden hatten, einem der beiden Jugendlichen zuzuordnen war. Außerdem konnten die Polizisten herausfinden, dass es sich bei dem Moped um ein bereits vor wenigen Tagen als gestohlen gemeldetes Fahrzeug handelt. Die beiden Jugendlichen wurden als Tatverdächtige vorläufig festgenommen und befinden sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Die Ermittlungen hinsichtlich der drei weiteren Tatverdächtigen sind im Gange.