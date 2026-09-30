Falscher Polizist fliegt bei Verkehrskontrolle auf: Beute im Auto sichergestellt

Eine merkwürdige Fahrweise wurde einem mutmaßlichen Betrüger am Europaplatz in Wien zum Verhängnis. Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden auf ein Fahrzeug aufmerksam, dessen Lenker wiederholt ruckartig abbremste.

Bei der Anhaltung durch die echte Polizei war der falsche Polizist nervös und augenscheinlich beeinträchtigt.

Bei der Anhaltung durch die echte Polizei war der falsche Polizist nervös und augenscheinlich beeinträchtigt.

Bei der Anhaltung eines Mannes mit sehr auffälligem Fahrverhalten am 29. September 2026 zeigte sich dieser extrem nervös und augenscheinlich durch Suchtmittel beeinträchtigt. Eine Untersuchung durch den Amtsarzt verweigerte er ebenso wie er den Beamten keinen Führerschein vorlegen konnte: Der 33-Jährige besaß schlichtweg keine Lenkberechtigung.

Durchsuchung des Autos: Goldschmuck und Barren gefunden

Bei der Durchsuchung des Wageninneren machten die Polizisten schließlich eine brisante Entdeckung: Neben einer geringen Menge Drogen stießen sie auf eine Einkaufstasche voller Goldschmuck, Goldmünzen und Goldbarren. Direkt daneben lag ein gefälschter Polizeidienstausweis.

Gab sich als falscher Polizist aus, betrog 80-Jährige

Erhebungen ergaben rasch die Herkunft der Beute: Der Mann soll sich noch am selben Tag gegenüber einer 80-jährigen Frau als Polizeibeamter ausgegeben und sie so um ihre wertvollen Ersparnisse gebracht haben. Der Festgenommene befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien (Ermittlungsbereich Raub) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2026 um 13:43 Uhr aktualisiert