Drogenlager in Container: Polizei stellt über 100 Kilo Suchtgift sicher

Nach intensiven Nachforschungen ist den Beamtinnen und Beamten ein Schlag gegen das organisierte Suchtmittelmilieu gelungen. Gestern Mittag klickten für zwei mutmaßliche Drogenhändler die Handschellen.

Einen bedeutenden Ermittlungserfolg verzeichnet die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS): Polizeibeamte haben gestern, am 29. September 2026, zwei Tatverdächtige im Alter von 22 und 29 Jahren festgenommen. Der Zugriff auf die Männer erfolgte mitten im öffentlichen Raum. Bei der Festnahme stellten die Einsatzkräfte 16 Kilogramm Marihuana sicher, das in Umzugskartons verstaut war.

Der Zugriff auf der Straße war erst der Anfang

Im Zuge anschließender Durchsuchungen von zwei Wohnungen sowie einem Depotcontainer, die dem Duo zugeordnet werden konnten, stießen die Fahnder auf ein riesiges Drogenlager. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte dort weitere 88 Kilogramm Cannabisprodukte und rund 834 Gramm Kokain sicher. Zusätzlich beschlagnahmte die Polizei Bargeld im dreistelligen Eurobereich. Die beiden Festgenommenen befinden sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Die Ermittlungen zu den Hintermännern und Vertriebswegen laufen auf Hochtouren.