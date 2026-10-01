Viel Sonne und bis zu 24 Grad: So startet Wien in den Oktober

Der Oktober startet in Wien mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen. Bei nahezu wolkenlosem Himmel werden am Donnerstag bis zu 24 Grad erreicht.

Der erste Oktobertag zeigt sich in Wien von seiner sonnigen Seite. Von der Früh bis zum Abend scheint die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Erst im Laufe des Nachmittags ziehen laut den Meteorologen der Geosphere Austria einige hohe Schichtwolken auf. Dazu macht sich der Südostwind bemerkbar. Dieser weht tagsüber mäßig und kann zeitweise auch lebhaft auffrischen. Bereits in der Früh liegen die Temperaturen bei rund 13 Grad. Im Tagesverlauf wird es noch einmal deutlich milder: Die Höchsttemperatur erreicht in Wien bis zu 24 Gra

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2026 um 05:55 Uhr aktualisiert