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auf dem bild von 5min.at sieht man einen hund im tierquartier wien.
Riesige Hilfswelle nach Wasserschaden: Das TierQuarTier Wien pausiert die Suche nach Übergangspflegestellen für Hunde wegen der enormen Nachfrage.
Wien, 22. Bezirk
01/10/2026
"Tapetenwechsel"
#goodnews

TierQuartier von Hilfswelle überwältigt: „Damit hätten wir niemals gerechnet!“

Ein Wasserschaden zwang das TierQuarTier Wien dazu, kurzfristig Pflegeplätze für seine Hunde zu suchen. Der Aufruf stieß auf eine überwältigende Resonanz.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(225 Wörter)
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Ein Wasserschaden im Hundebereich des TierQuarTiers Wien löste in den vergangenen Tagen eine Welle der Solidarität aus. Mit der Aktion „Tapetenwechsel“ suchte das Tierheim nach vorübergehenden Pflegestellen für seine Schützlinge. Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen und führt daher sogar nun zu einem vorübergehenden Aufnahmestopp für neue Bewerbungen.

900 Anfragen für Tierheim-Hunde auf Pflege

Innerhalb von nur fünf Tagen haben knapp 900 Tierliebhaberinnen und Tierliebhaber den Online-Fragebogen des TierQuarTiers ausgefüllt, um einen Hund während der anstehenden Bauarbeiten bei sich aufzunehmen. Das Team der Tierschutzeinrichtung zeigt sich von der enormen Hilfsbereitschaft tief berührt.

Sorgfältige Zuordnung hat Vorrang

Um den Hunderten Rückmeldungen gerecht zu werden, drückt das Tierheim nun bewusst den Pauseknopf. Das Vergabeteam sichtet in den kommenden Tagen alle eingegangenen Bogen im Detail, um festzustellen, welcher Hund am besten zu den jeweiligen Lebensumständen und Möglichkeiten der Bewerber passt. Das erklärte Ziel: Der temporäre „Tapetenwechsel“ soll sowohl für die Tiere als auch für die Pflegefamilien eine rundum positive Erfahrung werden.

Updates folgen in Kürze

Sobald die Auswertung abgeschlossen ist, wird das TierQuarTier über seine Kanäle informieren, ob noch weitere Pflegestellen benötigt werden oder ob bereits alle betroffenen Hunde ein Zuhause auf Zeit gefunden haben.

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