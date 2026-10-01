Wiener Tradition lebt weiter: Das „Landtmann“ feiert den Tag des Kaffees

Die Wiener Kaffeehauskultur erfindet sich neu, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. Eine aktuelle Studie zeigt: 93 Prozent der Bevölkerung befürworten ein Mitgehen mit der Zeit - besonders am Abend.

Die Wiener Kaffeehauskultur lebt auch im Jahr 2026 weiter. Das bestätigt sich heute, am 1. Oktober, dem Tag des Kaffees, wieder. Laut einer neuen Studie des Marktforschungsinstituts TQS Research & Consulting sind 93 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher davon überzeugt, dass Tradition und zeitgemäße Weiterentwicklung Hand in Hand gehen können.

Hohe Offenheit für neue Abendkonzepte

Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Aufgeschlossenheit für neue Nutzungskonzepte, insbesondere in den Abendstunden. 77 Prozent der Befragten befürworten es, wenn sich ein Kaffeehaus abends in einem anderen Gewand präsentiert als tagsüber. In Wien selbst liegt die Zustimmung zur Weiterentwicklung der Kaffeehaustradition sogar bei 97 Prozent.

Auch junge Generation zeigt sich offen gegenüber Weiterentwicklung

Die Ergebnisse zeigen auch, dass Weiterentwicklung keine Frage des Alters ist. Unter den 16- bis 29-Jährigen sind 90 Prozent überzeugt, dass sich das Wiener Kaffeehaus weiterentwickeln kann, ohne seine Identität zu verlieren. Gleichzeitig sagen 90 Prozent, dass Wiener Kaffeehäuser unterschiedliche Generationen zusammenbringen.

„Das Besondere am Kaffeehaus ist seine Offenheit. Anders als im Restaurant muss das Essen nicht im Mittelpunkt stehen, und anders als in der Bar geht es nicht nur um den Drink. Man kann auf einen Kaffee oder Aperitif kommen, etwas essen oder einfach länger sitzen und miteinander reden. Genau diese Freiheit wollen wir auch am Abend erhalten und mit Atmosphäre, Musik und einer eigenen Abendkarte neu erlebbar machen.“ Irmgard Querfeld, Café Landtmann

„Landtmann bei Nacht“ als Praxisbeispiel

Das traditionsreiche Café Landtmann in der Wiener Innenstadt nutzt seinen 153. Geburtstag am 1. Oktober, um auf diesen Strukturwandel zu reagieren. Mit dem Konzept „Landtmann bei Nacht“ präsentiert die Betreiberfamilie Querfeld ein erweitertes Abendangebot. Kernelement ist eine künstlerische Inszenierung des historischen Plafonds mit handgezeichneten und animierten Motiven, ergänzt durch angepasste Musik und Lichtstimmung. Durch die direkte Nähe zum Burgtheater adressiert das Kaffeehaus gezielt auch das Kulturpublikum nach Vorstellungsende.

Österreicher suchen Ort zwischen Restaurant und Bar

Die Studie unterstreicht zudem den Wunsch nach Lokalen zwischen Restaurant und Bar. 93 Prozent der Befragten schätzen unkomplizierte Orte ohne festen Konsumzwang, an denen Essen ebenso möglich ist wie ein kurzer Drink oder ein längeres Gespräch. Für 91 Prozent steht dabei eine stimmungsvolle Atmosphäre im Vordergrund, die Unterhaltungen nicht übertönt. Zudem suchen 79 Prozent nach Kulturveranstaltungen eine Möglichkeit zum späten Ausklang.