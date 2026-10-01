Todes-Drama auf der Baustelle: Bauarbeiter stürzt aus dem 5. Stock

Bei Spenglerarbeiten an einem Wohnhaus ist heute Donnerstag ein Bauarbeiter tödlich verunglückt. Nach ersten Informationen stürzte der Mann aus bislang unbekannter Ursache von einer Terrasse im fünften Obergeschoss in die Tiefe.

Die Tragödie ereignete sich am heutigen Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, im 3. Bezirk in Wien: Einsatzkräfte der Berufsrettung trafen rasch am Unfallort – einem Wohnhaus – ein und leiteten umgehend Erste-Hilfe- sowie Reanimationsmaßnahmen ein. Trotz des intensiven medizinischen Einsatzes erlag der Arbeiter noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Keine Rettung mehr möglich, Arbeiter stirbt direkt nach dem Sturz

Wie es zu dem verhängnisvollen Sturz kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die zuständigen Behörden und die Polizei haben die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs sowie zur Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen vor Ort aufgenommen.