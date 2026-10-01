Lärmbeschwerde führt zu Drogenfund: Polizei findet Marihuana-Höhle

Ein lautstarker nächtlicher Einsatz führte Beamte im 17. Wiener Gemeindebezirk am Mittwoch in der Nacht auf die Spur einer mutmaßlichen Drogenwohnung.

Die Polizisten waren am 30. September 2026 nachts ursprünglich wegen einer Lärmerregung gerufen worden, da im Stiegenhaus lautes Gelächter und Geschrei dreier Frauen hallten, die sichtlich durch Alkohol und Suchtmittel beeinträchtigt waren.

Wohnungstür gewaltsam geöffnet

Da die Frauen in Wien Hernals unkooperativ reagierten, widersprüchliche Angaben machten und aus der betreffenden Wohnung ungewöhnliche Geräusche zu hören waren, vermuteten die Beamten eine hilflose Person dahinter. Sie öffneten die Wohnungstür gewaltsam und blickten direkt in ein Kriminal-Sammelsurium.

Zwei Männer vorläufig festgenommen

Den Polizisten schlug ein beißender Cannabisgeruch entgegen. In der Wohnung trafen sie auf zwei ebenfalls berauschte Männer (25 und 28 Jahre, beide polnische Staatsangehörige). Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte Folgendes sicher: Rund 1,1 Kilogramm Cannabiskraut samt Verpackungsmaterial, Equipment zum Cannabis-Anbau (Growschrank-Utensilien) und Gestohlene Urkunden sowie vermutliches Falschgeld. Die beiden Männer wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Die drei Frauen (zwei 22-Jährige und eine 20-Jährige) erhielten entsprechende Anzeigen. Die weiteren Ermittlungen laufen.