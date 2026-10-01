Wolken trüben Sonnenschein am Freitag in Wien „merklich“

Bei Temperaturen von bis zu 24 Grad wird es am Freitag in Wien teilweise bewölkt sein. Jedenfalls werden die immer dichter werdenden Wolken die Sonne im Tagesverlauf merklich trüben.

In der Bundeshauptstadt wird es am Freitag, 2. Oktober 2026, von Westen her immer bewölkter, die Wolkenfelder werden laut der Meteorologen der GeoSphere Austria auch immer höher. Dadurch wird der Sonnenschein „merklich getrübt“. Wind wird schwach bis mäßig aus Südost wehen, die Temperaturen liegen in der Früh noch bei neun bis zwölf Grad und steigen im Tagesverlauf auf rund 24 Grad hinauf.