Großräumige Umleitung: Höhenstraße am Samstag gesperrt

Am Samstag, dem 3. Oktober, findet der traditionelle 78. Internationale Höhenstraßenlauf statt. Aufgrund der Sportveranstaltung kommt es am Nachmittag zu einer mehrstündigen Sperrung der Wiener Höhenstraße.

Laut ÖAMTC sind vor allem die Strecken nach Klosterneuburg von der Sperre betroffen.

Laut ÖAMTC sind vor allem die Strecken nach Klosterneuburg von der Sperre betroffen.

Autofahrerinnen und Autofahrer in und um Wien müssen sich am Samstagnachmittag auf Verzögerungen und geänderte Streckenführungen einstellen. Anlässlich des 78. Internationalen Höhenstraßenlaufs wird die Höhenstraße im Abschnitt zwischen dem Leopoldsberg und der Keylwerthgasse von ca. 13.45 Uhr bis 16.00 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.

Ausweichroute über Heiligenstadt

Wie der ÖAMTC mitteilt, betrifft die Sperre vor allem Verbindungen Richtung Klosterneuburg. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den gesperrten Bereich großräumig zu umfahren. Als Ausweichstrecke steht primär die Route über Heiligenstadt zur Verfügung. Anrainer sowie Besucher der umliegenden Ausflugsziele im Wienerwald sollten die geänderten Verkehrszeiten bei ihrer Planung berücksichtigen. Aktuelle Detailinformationen zur Verkehrslage bietet der ÖAMTC online.