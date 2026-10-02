Streit um Weinflasche: Aggressiver Gast schlägt nach Ladenschluss auf Kellner ein

WEGA-Einsatz in Wien-Meidling: Ein Streit um eine Weinflasche und die Sperrstunde endete gestern Abend in der Hufelandgasse mit einem verletzten Kellner und einer Festnahme.

Ein Streit um die Sperrstunde in einem Lokal ist gestern Abend, dem 1. Oktober 2026, in der Hufelandgasse (Wien, 12. Bezirk) eskaliert: Ein 28-jähriger Mann schlug einen 30-jährigen Kellner nieder, nachdem dieser ihn auf das Ende der Öffnungszeiten hingewiesen hatte. Da sich der Verdächtige bei seiner Festnahme äußerst aggressiv verhielt und heftig Gegenwehr leistete, musste die Polizei Unterstützung durch die Spezialeinheit WEGA anfordern.

Angriff nach Streit um Weinflasche

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 28-Jährige (Staatsangehörigkeit ungeklärt) das Lokal trotz gegenteiliger Information des Kellners nicht verlassen. Als der Gast eigenmächtig eine Weinflasche von der Theke nahm, versuchte der 30-jährige Angestellte, ihm diese wieder abzunehmen. Daraufhin ging der 28-Jährige mit Schlägen auf den Kellner los und verletzte ihn.

Komplizin stiehlt Rucksack

Der Tatverdächtige war nicht alleine unterwegs: Seine bislang unbekannte Begleiterin steht im Verdacht, während der Auseinandersetzung einen Rucksack aus dem Lokal entwendet zu haben. Die Polizei hat bezüglich der flüchtigen Frau weitere Ermittlungen aufgenommen. Nach der gewaltsamen Festnahme unter Einbindung der WEGA wurde der 28-Jährige aufgrund seines unvermindert aggressiven Verhaltens in eine Sicherheitszelle gebracht. Er befindet sich weiterhin in Haft. Eine Vernehmung des Mannes war bislang nicht möglich.